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22 Ağustos 2017 Salı

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TİKA'nın 2017 Makedonya Tecrübe Paylaşım Programında İkinci Ayak

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın (TİKA) koordinasyonunda, çeşitli kurumların desteğiyle 17'si kız toplam 31 öğrenciden oluşan bir ekip, Makedonya'da yardım faaliyetlerinde bulunacak.

22 Ağustos 2017 Salı 09:57
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TİKA'nın 2017 Makedonya Tecrübe Paylaşım Programında İkinci Ayak

 

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın (TİKA) koordinasyonunda Anadolu Ajansı (AA), Türk Hava Yolları (THY) ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) iş birliğinde düzenlenen "2017 Afrika Tecrübe Paylaşım Programı"nın ikinci ayağında, 17'si kız toplam 31 öğrenciden oluşan bir ekip, Makedonya'da yardım faaliyetlerinde bulunacak.

Çalışmanın ikinci bölümü olan 2017 Makedonya Tecrübe Paylaşım Programı’nın oryantasyonu TİKA'da gerçekleştirildi. TİKA Dış İlişkiler ve Ortaklıklar Dairesi Başkanı Dr. Mehmet Yılmaz, programdaki konuşmasında, TİKA'nın dünyanın birçok bölgesinde yaptığı çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Yılmaz, Balkanlar'ın ata yadigarı olduğunun altını çizerek, bölgede birçok soydaş yaşadığına işaret etti. Yılmaz, "Bu programın amacı, Türkiye'nin yaptığı yardımları yerinde görerek, yardım faaliyetlerinin içerisinde yer almak ve oradaki insanlarla kucaklaşmaktır." dedi.

Balkanlar'da Osmanlı yadigarı birçok eser bulunduğunu ve bu eserlerin restorasyon çalışmalarını TİKA'nın yaptığını ifade eden Yılmaz, Türkiye'nin bölgedeki faaliyetlerinin oldukça önemli yer tuttuğunu belirtti. Yılmaz, programın başarılı geçmesi dileğinde bulunarak, "Program sayesinde, hem TİKA'yı tanımış olacaksınız hem de ülkemizin bu bölgede hangi çalışmalar yaptığını göreceksiniz ve gurur duyacaksınız." diye konuştu.

TİKA'nın yurtdışındaki tanınırlığının ülke içindeki tanınırlığından çok daha fazla olduğunu söyleyen Yılmaz, ulusal tanınırlığının da artması gerektiğini vurguladı. Programa katılan İstanbul Ticaret Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Emine Hoca da Üsküp'te yaşadığını belirterek, projeyi organize eden TİKA'ya teşekkür etti. Hoca, "Osmanlı'nın kurmuş olduğu medeniyeti, biz gençlerin devam ettirmesi bizim için gurur verici" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin farklı üniversitelerinde eğitim gören 31 öğrenciden oluşan ekip, "2017 Makedonya Tecrübe Paylaşım Programı" çerçevesinde, Türkiye'nin Balkanlardaki faaliyetlerini yakından izleyecek ve yardım faaliyetlerine katılacak. Öğrenciler, 28 Ağustos'a kadar sürecek program kapsamında, Kocacık Köyü Ali Rıza Efendi Anı Evi Müzesindeki ahşap yenileme ve yapılar ile bir erkek yurdunun, Gorentsa Köyü Mustafa Kemal Atatürk, Elessa Köyü Necati Zekeriya, Gökçeli Köyü Koço Racin ve Kurthamzalı Köyü Koço Racin ilköğretim okullarının boyanması çalışmalarına katılacak.

 


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