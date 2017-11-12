





T.C. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı – TİKA Üsküp Program Koordinatörü Aytekin Ayden, Makedonya İslam Birliği Başkanı Süleyman Recepi’yi makamında ziyaret etti.

Ziyarette iki kurum arasındaki işbirliği olanakları hakkında konuşulurken, Ayden, TİKA’nın onarımını üstlendiği Üsküp’teki Alaca ve Sultan Murad ile Saray’daki Hüseyin Şah camilerindeki son durum hakkında bilgi verdi. Ayden, Hüseyin Şah camiinin 2018 yılının bahar aylarında onarımının tamamlanıp ibadete açılabileceği müjdesini verdi.

Recepi, TİKA’nın yürüttüğü faaliyetlerden dolayı teşekkürlerini sunarken, önümüzdeki dönemde ilişkilerin artarak gelişmesi temennilerini dile getirdi.