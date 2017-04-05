



Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Üsküp Program Koordinatörü bugün Merkez Jupa ve Debre Bölgesini ziyaret etti. Tiryaki, Merkez Jupa ziyareti çerçevesinde Belediye Başkanı Ariyan İbraim ile bir araya geldi.

İbraim ve Tiryaki arasında gerçekleşen görüşmede Merkez Jupa Belediyesi ile TİKA arasında gerçekleşen işbirliği ve TİKA'nın bölgede yapmış olduğu desteklerden söz edildi. Ayrıca ileriye yönelik hayata geçirilmesi planlanan projeler de masaya yatırıldı.



Merkez Jupa Belediye Başkanı Ariyan İbraim yapmış olduğu açıklamada, "Çok değerli TİKA Üsküp Koordinatörü Teoman Tiryaki Bey bu gün şeref verdiler. 2014 yılında başarılı bir şekilde başlayan işbirliğimiz bu günlerde bile devam ediyor. Anavatanımız Türkiye'den desteklerimizden çoğunu TİKA aracılıyla gerçekleştirilmiştir. Başarılı bir işbirliğin arkasında başarılı koordinatörü de vardı. Kendisine görevlerinde başarılar dilemekteyiz. Kısaca Teoman Tiryaki Bey'in Koordinatörlük döneminde 2014 yılında Kocacık'taki Ali Riza Efendi Anı Evinin açılışı, Merkez Jupa Belediye binasının dış cephe kaplaması ve iç mekan zemin döşemesi bir de ofis mobilya donanımı, 2015 yılında Dılgaş İlk Okul Binası tamamlanması ve 2017 yılında Pralenik İlk Okul Binası projesi tamamlamak üzeredir. TİKA ve Yüce Türk Milletine sonsuza dek teşekkür ederim." ifadelerine yer verdi.



TİKA, geçtiğimiz yıllarda Merkez Jupa bölgesinde altyapıdan eğitime bir çok alanda önemli destekler sundu.