Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Üsküp Koordinatörü Teoman Tiryaki Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov'u makamında ziyaret etti.
Gerçekleşen görüşmede Tiryaki, TİKA'nın Makedonya'da hayata geçirdiği ve devam eden projeleri hakkında bilgi verdi.
Cumhurbaşkanlığı konutunda gerçekleşen görüşmede Cumhurbaşkanı Eşi Maya İvanova da yer aldı.
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