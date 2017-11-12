TİKA’nın Üsküp Program Koordinatörü Aytekin Ayden, Kırçova belediyesinde yeniden belediye başkanı seçilen Fatmir Dehari’ye hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.
Ziyarette birçok konu masaya yatırılırken, TİKA’nın Kırçova’da inşa ettiği anaokulunun açılışı hakkında da görüştü.
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