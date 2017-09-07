Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Üsküp Koordinatörü Aytekin Ayden, Makedonya Cumhuriyeti Devlet Bakanı Adnan Kahil’i makamında ziyaret etti.
TİKA Koordinatörü Aytekin Ayden tarafından Bakan Kahil’e gerçekleştirilen nezaket ziyaretinde farklı konular ele alındı.
TİKA Koordinatörü Ayden’den Bakan Kahil’e...
8 Eylül Kutlamalarının Merkezi Töreni Bugün...
SDSM’nin Üsküp Şehir Belediye Başkan Adayı...
Türk Kızılayı Makedonya’da Kurban Kesti...
Başbakan Zaev’den Araçinovalılara Bayram...
Bayram Namazı 06:39’da Kılınacak
Türk Kızılay’ı Makedonya’da 2 bin 100...
2017’nin İlk Yarısında Doğumlar Azaldı,...
Yorumlar