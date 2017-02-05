TİKA Balkanlar ve Doğu Avrupa Daire Başkanı Dr. Mahmut Çevik, bugün hayatını kaybeden ADEKSAM Derneği Başkanı Tahsin İbrahim’in annesi İkbale İbrahim için bir taziye mesajı yayınladı.

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Kıymetli kardeşim, Makedonya Türk sivil toplum kuruluşlarının iki dönem genel başkanlığını yapan, gönül ve dava insanı Tahsin İbrahim’in muhterem validesi İkbale İbrahim hanımefendinin vefatını büyük teessürle öğrenmiş bulunmaktayım.

Kamil bir Müslüman olduğuna şahadet ettiğimiz İkbale ablamız İslami hukuk anlayışımıza göre zahiren görevini yaptığına ve sadaka-i cariye olarak yetiştirdiği evladının bugüne kadar başta soydaşlarımız olmak üzere Makedonya’da yaşayan her toplumun eğitim ve öğretiminde yapmış olduğu hizmetler ile her kesin duasını aldığına ve bu dualardan kıyamete kadar ikbale ablamızın da hissedar olacağına inancımız tamdır.

Okulsuz köy, eğitimsiz toplum, şuursuz nesil olmasın diye 24 saat ibadet anlayışı ile asil Türk milleti ve Makedonya toplumu için bugüne kadar çalışan ve bugünden sonrada aynı enerji ile yılmadan ve yorulmadan birlik ve beraberliğin sağlanması ile toplumsal uzlaşı adına haysiyetli ve vakur adımları ile Türk toplumuna örnek olmaya gayret sarf eden Tahsin İbrahim kardeşime ve ailesine, sevenlerine, MATÜSİTEB ve bağlı dernek üyeleri ile Türk toplumuna baş sağlığı ve rabbimden sabrı celil niyaz ederken, merhume İkbale ablamıza rahman ve rahim olan Allah’tan (c.c) rahmet ve mağfiret diliyorum.”