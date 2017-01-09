



Türk Hava Yolları'nın bu sabah Makedonya saati ile 9.15'te gerçekleşmesi planlanan Üsküp-İstanbul seferi İstanbul'da etkili olan kar nedeniyle iptal edildi.

Aynı öyle Makedonya saati ile 8.20'de inmesi gereken THY'nin İstanbul - Üsküp seferi de gerçekleşmedi.

THY 277 Seferini İptal Etti

İstanbul'da etkili olan kar nedeniyle Türk Hava Yolları (THY), Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarında gerçekleştireceği 277 iç ve dış hat seferini iptal etti.

Alınan bilgiye göre, kent genelinde 3 gündür devam eden kar ve fırtına, hava trafiğini olumsuz etkiliyor.

Atatürk ve Sabiha Gökçen hava meydanlarında beklenen kar yağışı, buzlanma ve kuvvetli rüzgar sebebiyle THY, iç ve dış hat olmak üzere toplam 277 seferini iptal etti.

