İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden The Guardian’ın yaptığı araştırmaya göre, Kalkandelen Avrupa’da en kirli havaya sahip olan şehirlerin başında yer aldı.

Dünyadaki en kirli havanın hakim olduğu 15 şehrin yer aldığı lsitede, Kalkandelen metreküp başına 81 mikrogram PM 2,5 parçacığıyla girdi.

Araştırmada, Kalkandelen’de 2 saatlik bir yürüyüş veya bisiklet kullanmanın insan sağlığına büyük ölçüde zarar vereceği belirtildi.

Çoğunlukla fabrikalar ve otomobiller yüzünden böylesine kirli bir havaya sahip olan Kalkandelen’de, birçok hastalığa da davetiye çıkartıyor. Kamu Sağlığı Enstitüsü, geçtiğimiz haftalarda Makedonya’da hava kirliğinin hastalıkların %35’ine neden olduğunu ve her yıl 1.300 kişinin buna bağlı hastalıklardan hayatını kaybettiğini açıklamıştı.