Temyiz Mahkemesi, Özel Yetkili Savcılığın tutuklama talebinde bulunduğu isimler hakkında Üsküp Birinci Asliye Ceza Mahkemesinin verdiği adli kontrol kararlarının bir bölümünü bozdu. Buna göre “Target” ve “Tvrdina” davaları sanıklarından eski Beşinci İdare Amiri Goran Gruyevski, eski Güvenlik ve İstihbarat İdaresi Müdürü Saşo Miyalkov’un kabine şefi Toni Yakimovski ve kurum çalışanı Nikola Boşkovski’nin tutuklanma talebini kabul etti.
Eski Güvenlik ve İstihbarat İdaresi Müdürü Saşo Miyalkov’un pasaportuna el konulması ve adli kontrol şartı ise onandı.
Temyiz Mahkemesi’nin kararına rağmen sanıkların hapse gönderilmesi için Yargıtay’ın vereceği nihai karar beklenecek.
Özel Yetkili Savcılığın başvurusu üzerine Temyiz Mahkemesinin bugünlerde diğer 15 sanık hakkındaki kararını da açıklaması bekleniyor.
Temyiz Mahkemesi, Adli Kontrol Kararlarını...
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