



Son günlerde yağan kar yağışları ve yollarda oluşan buzlanmalar nedeniyle trafik olumsuz etkileniyor. Özellikle dağlık bölgede bulunan Türklerin yaşadığı Merkez Jupa'da yolların temizlenme çalışmaları devam ediyor.

Merkez Jupa Belediyesi Trafik Sorumlusu Fyorim Veysel, gazetemize yaptığı açıklamada yolların trafiğe açık tutulması için tüm çalışmaları yaptıklarını dile getirdi.

Hava şartları nedeniyle yolda dikkatli sürmeleri konusunda sürücüleri tekrar tekrar uyaran Veysel, sözlerinin devamında, "Merkez Jupa'da yerleşim yerlerini bağlayan yaklaşık 40 kilometre yol bulunuyor. Yolların temizlenmesi konusunda 'Makedoniya Pat' şirketi ile ortak çalışmalarımız mevcut. Aynı zamanda şu anda ihaleyi kazanmış üç şirket tarafından yollar temizlenmektedir." dedi.



Meteoroloji tahminlerinin sürekli takip edildiğini de vurgulayan Veysel, "Özellikle kış mevsiminde hazırlıklar devamlı yapılıyor. Bölgede bazen toprak kaymaları, taşlar, çığ veya heyelan tehlikeleri var. Bu tehlikelerin atlatılması için zamanında müdahale edilmesi gerekiyor." şeklinde konuştu.