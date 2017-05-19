Türk Demokratik Partisi, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle Devlet Bakanı ve Genel Başkanı Beycan İlyas imzasıyla bir tebrik mesajı yayınladı.

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün milletimizin bağımsızlığı ve kurtuluşu için Samsun’a çıkarak aziz milletin birlik ve beraberliğinden aldığı güçle, büyük mücadeleyi başlattığı 19 Mayıs 1919 tarihi Türk milleti için unutulmaz bir tarihtir. Milletimizin kaderini değiştiren, insanımız için umut dolu bir başlangıcı simgeleyen 19 Mayıs, Türk Ulusu’nu aydınlığa kavuşturan ve Cumhuriyet’le buluşturan bir dönüm noktası olmuştur."

"Milli Mücadele’nin başlangıcı olan bu anlamlı günün, Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türk Gençliğine bayram olarak armağan edilmiş olması da ayrı bir önem taşımaktadır. Zira, bugünle yarın arasındaki köprü olan gençliğimiz aydınlık yarınlarımızın teminatıdır. Türk ulusunun istikbali, milletimizin umudu olan gençlerimizin omuzları üzerindedir. Gençlerimizin, tarihimizden aldıkları ilhamla medeniyet yürüyüşümüzü çok daha ileri mesafelere taşıyacaklarına inanıyorum."

"Bu duygu ve düşüncelerle, bu anlamlı günün yıl dönümünde, başta Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile Kurtuluş Savaşı kahramanları şehit ve gazilerimizi şükranla ve minnetle anıyor, tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı en kalbi duygularımla kutluyorum.”