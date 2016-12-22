Pazar günü 9. Olağan kurultayını düzenleyecek olan Türk Demokratik Partisinde ilk başkan adayı belli oldu.

TDP Merkez Meclis Üyesi Doç. Dr. Süleyman Baki, parti başkanlığı için aday olduğuna ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Yazılı açıklamada, “17 Eylül 2016 MTDP Merkez Meclisi’nde alınan karar çerçevesinde 18 Aralık 2016 tarihinde MTDP’nin Üsküp’te düzenlenecek olan 9.Olağan Kurultayı’nda parti tüzüğünün 12.maddesinden doğan bir hak olarak MTDP Genel Başkanlığı’na adaylığımı bildirmekteyim. Kurultay’da delegelerin bu göreve beni layık göreceklerini ümit ederim. Kurultay’ın partimiz ve milletimiz için hayırlar getirmesini dilerim” denildi.