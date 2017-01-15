





Türk Demokratik Partisinin bugün düzenlendiği Merkez Meclis toplantısında, Genel Başkan Yardımcıları, Genel Sekreter ve Yönetim Kurulu üyeleri seçildi. TDP Genel Başkanı Dr. Beycan İlyas tarafından Merkez Meclise sunulan adaylar, oybirliğiyle kabul edildi.

Buna göre, TDP Genel Başkan Yardımcıları görevine Şasine Kasami, Bekim Nuredin, Gönül Bayraktar ve Yusuf Hasani seçildi. Enver Hüseyin ise partinin Genel Sekreteri oldu.

Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ise şu isimler oldu: Erdal Ahmet, Zülfikar Zeynula, Ercan Çulez, Firuz Mehmet, Adem Bayram, Admir Dayo, Caner İsmail, Mümin Selman, Şaban Mustafov, Orhan Barov, Muzafer Süleyman, Filiz Nezir ve Enver Nurçevski.