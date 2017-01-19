Türk Demokratik Partisi (TDP) Genel Başkanı Beycan İlyas, hayatını kaybeden Merkez Jupa eski Belediye Başkanı Nuzi Şahin için başsağlığı mesajı yayınladı.

İlyas başsağlığı mesajında, "Değerli dava arkadaşımız, Merkez Jupa eski Belediye Başkanı ve şu andaki Radyason Güvenliği Müdürlüğü Müdürü Nuzi Şahin’in vefat haberini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Hem mesleki hayatında, hem de partimizin bünyesinde her zaman en yüksek seviyede hizmetler veren merhumun Türk milleti adına gerçekleştirdiği çalışmaları, özellikle de Merkez Jupa’da Türkçe’nin yaşatılması için verdiği büyük mücadele asla unutulmayacaktır ve kendisi anılarımızda değerli bir dost ve dava adamı olarak yaşayacaktır. Merhuma Allah’tan rahmet, başta kederli ailesi olmak üzere tüm Türk Demokratik Partisi camiasına başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verdi.