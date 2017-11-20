



Türk Demokratik Partisi (TDP) Genel Başkanı Beycan İlyas, dün Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçiliğinde AK Parti Dış İlişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve eski Tarım Bakanı Mehdi Eker ve T.C. Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara bir görüşme gerçekleştirdi.

TDP tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Bu görüşmede Makedonyada’ki son siyasi gelişmeler ele alındı. Önümüzdeki dönemde Türkiye ve Makedonya arasındaki siyasi alandaki işbirliği yanı sıra her iki parti arasındaki var olan dostluğun daha da pekiştirilmesi konusunda fikir alış verişinde bulunuldu” ifadelerine yer verildi.

T.C. Üsküp Büyükelçiliğinde gerçekleşen görüşmede TDP Milletvekili Yusuf Hasani de yer aldı.