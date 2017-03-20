Türk Demokratik Partisi Gençlik Kollarının Köprülü Şubesi, 18 Mart Çanakkale şehitlerini düzenlenen programla andı.

Cinot Tiyatrosunda gerçekleştirilen anma törenine, Devlet Bakanı veTDP Genel Başkanı Beycan İlyas, milletvekili ve TDP Başkan Yardımcısı Yusuf Hasani, TDP Başkan Yardımcısı Şasine Kasami, TDP Merkez Meclis Üyesi Caner İsmail ve Makedonya’nın birçok şehrinden üyeler katıldı.



Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Çanakkale savaşını analtan şiirler ve hikayeler de okundu. Program, ilahi grubunun konseriyle sona erdi.