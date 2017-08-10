Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçiliği Askeri Ataşesi görevine Yarbay Burhan Ürek getirildi.
Askeri Ataşe Ürek, dün T.C. Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara’ya nezaket ziyaretinde bulundu. Büyükelçi Kara, Ürek’e yeni görevinde başarılar diledi.
Karaborsacılara 500 Avro Para Cezası Verildi
T.C. Üsküp Büyükelçiliğinin Yeni Askeri...
Bunaltıcı Sıcaklar Bugün de Etkili Olacak
Süper Kupa'da Saha Dışı Olaylarda 14 Kişi...
Güneşli ve Sıcak Hava; Sıcaklıklar 40 Dereceye...
Sağlık Bakanlığı: “Sıcaktan Korunma Tavsiyelerine...
Üsküp 42. UEFA Süper Kupa Maçına Ev Sahipliği...
Eroğlu: “Makedonya’ya Özel Su Atan Bir...
Yorumlar