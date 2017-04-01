



Uluslararası Vizyon Üniversitesi bilimsel yöntemleri çeşitlendirip, gelecek nesilleri yetiştirme yolunda etkinliklerine devam etmektedir.

Bu bağlamda, Türkiye Cumhuriyeti Danıştay Birinci Daire Başkanı İlyas Arlı, Danıştay üyesi İbrahim er ve İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Hüseyin Engin Sarıibrahim’in sunumları ile “Türkiye’nin İdari Yargı Sistemi” konferansı Uluslararası Vizyon Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşti.

Konferansa Makedonya Cumhuriyeti Devlet Bakanı ve TDP Genel Başkanı Beycan İlyas da katıldı.



Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği konferans bitiminde konu ile ilgili soru cevap kısmı gerçekleştirildi. Konu ile ilgili detaylı bilgi aktaran T.C. Danıştay üyeleri, katılımcılara aynı zamanda kariyer ve tecrübe paylaşımı gerçekleştirdiler.