



Kış mevsiminin ve özellikle kar yağışlarının başlamasıyla kış turizmine ilgi artıyor. Kış aylarında tatil yapmak isteyen vatandaşlar tercihlerini kış turizminin yaygın olduğu bölgelere gitmekten yana kullanıyorlar.

Kış tatili için vatandaşlar hem yerli kayak merkezlerini hem de yurt dışındaki kayak merkezlerini ziyaret ediyor.

Makedonya'da Kış Turizmi

Kış tatilini kayak merkezlerine gitmekten yana kullanan vatandaşların vazgeçilmez istikameti Popova Şapka ve Mavrova oluyor. Bu iki istikametin dışında kış tatili için Pelister, Galiçica, Berovo gibi bölgeler de tercih ediliyor.

Makedonya Cumhuriyeti'nde en tanınmış kış turizm merkezi Popova Şapmka'dır. Genellikle Ekim ile Mayıs ayları arasında Karla kaplı olan bu tepede profesyonel kayak merkezi de mevcut. Yerli turistlerin genellikle tercihi Popova Şapka'dan yana oluyor.



Diğer önemli kış turizm merkezi ise Mavrova'dır. Sunduğu hotel hizmetleriyle adından söz ettiren Mavrova'da yer alan manzaralar vatandaşların ilgisini çekiyor.

Hangi Merkezler Tercih Ediliyor

Kış tatili seçenekleri sunan bazı turizm şirketlerinden aldığımız bilgiye göre son yıllarda özellikle Bulgaristan'daki kış turizm merkezlerinin Makedonya'daki kayak merkezlerine gölge düşürdüğü ifade ediliyor. Vatandaşlar kış tatili için Makedonya'daki kayak merkezleri yerinde genellikle Bulgaristan'daki Bankso, Borovec ve Pamporovo'daki kayak merkezlerini tercih ediyor. Sırbistan'daki Kopaonik kış turizm merkezi de ilgi çekenler arasında.

Turizm acenteleri yurt dışı için Fransa'daki Alp dağlarında bulunan kayak merkezleri için de ilgilenenlere teklif sunuyor.

Alınan bilgiye göre ise Makedonya'da yukarıda saydığımız Popova Şapka, Mavrova, Pelister gibi kayak merkezleri hafta sonları günü birlik ziyaretler için tercih ediliyor.

Makedonya'daki Kayak Merkezlerinde Tatil Yapmak ne kadara Mal Oluyor?

Kış tatilini Makedonya'daki kayak merkezlerinden birinde geçirmek istiyorsanız Popova Şapka ya da Mavrova'yı tercih edebilirsiniz.



Popova Şapka'da genellikle konaklamak Ocak ve Şubat aylarında gecesi 20 Euro'dan başlayan fiyatlar mevcut. Hoteller yanı sıra Popova Şapka'da apartman ve villalar da kiralanıyor. Gecesi 20 Euro'dan başlayan fiyatlar bu kayak merkezinde 100 Euro'ya kadar ulaşıyor.

Durum Mavrova'da da aynı. Mavrova kış turizm merkezinde otellerde ve villalarda konaklanabiliyor. Burada da Ocak ve Şubat aylarında fiyatlar yaklaşık 20 Euro'dan başlıyor. Fakat Mavrova'da lüks oteller de mevcut. Spa Center, havuz, hamam gibi hizmetler de sunan bu lüks otellerde konaklamak en az 50 Euro. Seçilecek hizmet ve odalara göre bu fiyat yaklaşık 200 Euro'ya kadar ulaşabiliyor.

Acenteler Bulgaristan İçin Uygun Fırsatlar Sunuyor

Sırbistan'da Kopanik'te kış tatilini geçirmek isteyenler gecesi 50 ile 100 Euro olan otellerde konaklayabilir. Bulgaristan'ın kayak merkezlerinden Bansko, Borovec ve Pamporovo'da ise otel fiyatları 20 ile 80 Euro arasında.

Özellikle Bansko, Borovec, Pamporovo ve Kopaonik kayak merkezleri için Makedonya'daki turizm acenteleri önemli fırsatlar sunuyor. Acenteler, uygun fiyatlara ulaşım dahil haftalık veya bir kaç günlük teklifler yer alıyor.



Bulgaristan ve Sırbistan dışında kış tatili için yurt dışı istikametini Fransa Alp dağlarından yana kullananlar da var. Fransa'daki Alp dağlarında kayak merkezinde tatil yapmak 400 Euro'dan başlayan fiyatlarla mevcut.

Acentelerde Uludağ Seçeneği Yok

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Uludağ acentelerin teklif listelerinde gözükmüyor. Acentelerden alınan bilgiye göre Uludağ için ilginin olduğunu, ilerideki dönemde turizm acentelerinin fırsatları arasında Uludağ'ın da görülebileceğini ifade ediyor.

Lüks otel hizmetleri, kayak, eğlenceler ve ailecek keyifli zaman geçirmenin mümkün olduğu Uludağ'a gitmek için acenteler dışında kendi imkanlarınızı kullanmanız gerekiyor.