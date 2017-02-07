Tarihi köprüde oluşan bu hasar hakkında ise yetkili herhangi bir kurumdan açıklama yapılmadı. Çatlağın neyden meydana geldiği ise bilinmiyor.
'Fatih Sultan Mehmet' köprüsü ismiyle de tanınan tarihi Taş köprüsünün son onarımı 2004 yılında Üsküp Belediyesi tarafından yapılmıştı. Köprünün onarım çalışmaları esnasında hatırlanacağı üzere köprünün Mihrabı yıkılmıştı. Daha sonra 2008 yılında Mihrap yeniden köprüye inşa edildi.
Tarihi Taşköprü'de Hasar Meydana Geldi
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