



Gostivar şehrinin sembolü tarihi saat kulesi yeni saatlere sahip oldu. Yeni mekanizma takılan saatlerin açılışı da sembolik bir törenle gerçekleşti. Açılış törenine Gostivar Belediye Başkanı Nevzat Beyda ile Kültür Bakanlığı Müsteşarı Behicuddin Şehabi katıldı.

Şehabi, yaptığı açıklamada "Tarihi saat kulenin bakımı, ışıklandırılması ve saatlerin onarılması Kültür Bakanlığının son dönemde hayat geçirdiği 10 önemli projeden bir tanesidir. Saat kule halkın hizmetine sunulmuştur. Saat kule, hem tarihi öneme sahip hem de vatandaşın yararlanacağı bir eserdir." dedi.

Gostivar'ın sembolü haline gelmiş bu saat kule 17. yüzyılda Osmanlı döneminde inşa edilmiştir.