



Manastır’ın Osmanlı döneminden kalma tarihi Bezisten’in duvarına kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından ‘Makedonya Makedonlarındır’ yazısı yazıldı. Tarihi bezistenin kısa süre önde onarımı yapılmıştı.

Osmanlı döneminden kalma tarihi eserlere bu tür saldırılara Manastır’da sıkça rastlanıyor. Daha önce bu tür yazılar Yeni Cami duvarlarında da yazılmış, ırkçı simgeler çizilmişti.

