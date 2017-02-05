ADEKSAM Derneği Başkanı Tahsin İbrahim’in annesi bugün hakkın rahmetine kavuşmuştur.
Cenaze namazı, ikindi namazına müteakip Zdunye camisinde kılındıktan sonra aynı köyde toprağa verilecek.
Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz.
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