Üsküp çevresinde yaşanan kötü hava koşulları nedeniyle bazı binalar zarar gördü. Saray yakınlarındaki Svilare köyünde meydana gelen şiddetli fırtına sonucunda köy camisinin minaresi yıkıldı.
Minarenin üst bölümünün yıkılıp yere düşmesi sonucu şans eseri yaralanan olmadı.
Bölgedeki bazı evlerde de hasar meydana geldiği görüldü.
Arnavutça ve Makedonca yayın yapan ulusal kanallardan TV21 olay yerinden görüntü paylaştı.
Svilare Köy Camiinin Minaresi Yıkıldı
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