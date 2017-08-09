İçişleri Bakanı Oliver Spasovski, bugün düzenlediği basın toplantısıyla UEFA Süper Kupa maçının en iyi şekilde geçmesini sağlayan güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Saha içi ve dışında istenmeyen büyük olayların yaşanmadığına dikkat çeken Spasovski, “6’sı yabancı 8’i Makedonya vatandaşı 14 kişi gözaltına alındı. Karaborsada bilet almak isteyen bir yabancı ülke vatandaşı savcılığa ifade vermek için çağırıldı” dedi.



Spasovski, karaborsada bilet satılmaya çalışıldığı üç olayda ikisi Makedonya, ikisi İngiltere ve biri Sırbistan olmak üzere 5 kişinin gözaltına alındığını ve haklarında “izinsiz ticaret” suçundan suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. İki Makedonya vatandaşı hakkında üzerlerinde Real Madrid ve Manchester United logolarının bulunduğu lisanssız atkıları satmaktan dolayı ticaret kanununu çiğnemekten tutanak tutuldu.



Süper Kupa maçında 2600 polis görev aldı.