Makedonya’daki iki havalimanının işletmesini yapan TAV Makedonya, 7-8-9 Ağustos tarihleri arasında yolculara havalimanına uçuştan 3-4 saat önce gelmeleri çağrısında bulundu.
Real Madrid-Manchester United arasında oynanacak Süper Kupa maçı nedeniyle özel güvenlik önlemleri alınacağı bu yüzden yolcuların uçaklarını kaçırmaması için böyle bir uyarıda bulundukları kaydedildi.
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