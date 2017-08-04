Makedonya’daki iki havalimanının işletmesini yapan TAV Makedonya, 7-8-9 Ağustos tarihleri arasında yolculara havalimanına uçuştan 3-4 saat önce gelmeleri çağrısında bulundu.

Real Madrid-Manchester United arasında oynanacak Süper Kupa maçı nedeniyle özel güvenlik önlemleri alınacağı bu yüzden yolcuların uçaklarını kaçırmaması için böyle bir uyarıda bulundukları kaydedildi.