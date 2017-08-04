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04 Ağustos 2017 Cuma

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Süper Kupa Maçı Nedeniyle Havalimanına Erken Gidilmesi Uyarısı Yapıldı

TAV Makedonya, 7-8-9 Ağustos tarihleri arasında alınacak özel güvenlik önlemleri nedeniyle yolculara havalimanına uçuştan 3-4 saat önce gelmeleri çağrısında bulundu.

04 Ağustos 2017 Cuma 14:58
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Süper Kupa Maçı Nedeniyle Havalimanına Erken Gidilmesi Uyarısı Yapıldı

 

Makedonya’daki iki havalimanının işletmesini yapan TAV Makedonya, 7-8-9 Ağustos tarihleri arasında yolculara havalimanına uçuştan 3-4 saat önce gelmeleri çağrısında bulundu.

Real Madrid-Manchester United arasında oynanacak Süper Kupa maçı nedeniyle özel güvenlik önlemleri alınacağı bu yüzden yolcuların uçaklarını kaçırmaması için böyle bir uyarıda bulundukları kaydedildi.

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