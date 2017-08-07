İçişleri Bakanlığı, bu sabah saat 08.00’dan itibaren Süper Kupa maçının sona ereceği 9 Ağustos’a kadar araç ve yaya trafiğinde değişiklikler olacağını açıkladı.

Buna göre “Aminta Treti” ve “Yordan Haci Konstantinov – Cinot” bulvarlarında sadece UEFA’dan gerekli akreditasyona sahip kişi ve araçların geçişine izin verilecek. Bakanlık, maç günü yoğunluğa göre “İlinden” bulvarının Başbakanlık önünden maçın oynanacağı II. Filip Arena kısmına kadar kapatılabileceğini de açıkladı.

Bunun yanı sıra UEFA, maçta Real Madrid, Manchester United, İspanya ve İngiltere bayrakları dışındaki bayraklara izin verilmeyeceğini duyurdu. Bayrakların en fazla bir metre uzunluk ve 250 santimetre genişliğe sahip olabileceği belirtilirken, bunu aşan bayraklarla stada girilmesine izin verilmeyecek. Ayrımcı, nefret söylemi veya ulusal güvenliğe tehdit oluşturacak pankartlara da el konulacak.