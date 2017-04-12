Devlet İstatistik Kurumunun yayınladığı rakamlara göre Şubat ayında Makedonya’yı 23 bin 308’i yabancı olmak üzere 36 bin 869 turist gezdi. Turist sayısında geçen yılın aynı dönemine göre %13,6’lık bir artış yaşandı.

Aynı dönemde gecelemelerde de %10,3’lük artış meydana gelirken toplam geceleme sayısı 79 bin 860 olarak kayda geçti.

Şubat ayında 2 bin 159 Türk turist Makedonya’ya gelirken, ortalama iki gece kalarak 4 bin 493 geceleme yaptıkları görüldü.

Aynı dönemde en çok turist gönderen diğer ülkeler 3 bin 608’le Yunanistan, 2 bin 435’le Sırbistan, 2 bin 51’le Kosova ve 2 bin 11’le Arnavutluk oldu.

23 bin 308 yabancı turistten 11 bin 572’sinin tercihi Üsküp olruken, göl kıyıları da ikinci tercih olarak göze çarptı. Turistlerin en çok 4 ve 5 yıldızlı otellerde kaldığı istatistiklere yansıdı.