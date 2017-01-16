Makedonya gelenilde bu sabah başlayan etkili kar yağışları nedeniyle trafik de olumsuz etkilendi. Motorlu Taşıtlar Birliği (AMSM) Pletvar, Straja ve Preseka'da yolun ağır taşıtlara yasaklandığını duyurdu.
Diğer yollarda ise trafiğin kış şartlarında devam ettiğini bildiren AMSM, sürücüleri dikkatli olmalarını uyardı.
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