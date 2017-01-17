Makedonya'da George Soros'a ait Açık Toplum Vakfı'na karşı "Stop Operaciya Soros" adlı bir sivil toplum teşkilatı kuruldu. Teşkilat bugün tanıtımını da yaptı.

Teşkilatın yönetim kurulunda yer alan Nikola Srbov yaptığı açıklamada bu teşkilatın amacının Makedonya'daki sivil sektörü Açık Toplum Vakfının işgalinden kurtarmak olduğunu belirtti.