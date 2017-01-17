Teşkilatın yönetim kurulunda yer alan Nikola Srbov yaptığı açıklamada bu teşkilatın amacının Makedonya'daki sivil sektörü Açık Toplum Vakfının işgalinden kurtarmak olduğunu belirtti.
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