Makedonya’nın bir haftadan uzun süredir etkisinde olduğu soğuk ava dalgası nedeniyle ülke genelinde sabah saatlerinde sıfırın altında sıcaklıklar hakim oldu.

Manastır, ölçülen -22 dereceyle en soğuk yer olurken Mavrova’da hava sıcaklığı -20, Üsküp’te -18, Pirlepe’de -17, Debre ve Kruşova’da -15, İştip ve Kumanova’da -14, Ohri’de -11 ve Doyran ile Gevgeli’de -7 derece olarak kayda geçti.

Meteorolojiden edinilen bilgilere göre bugün hava ülke genelinde parçalı bulutlu ve yer yer güneşli olacak. En yüksek hava sıcaklıklarının -9 ile -3 derece arasında değişmesi bekleniyor. Üsküp’teki en yüksek sıcaklık ise -6 derece olarak tahmin ediliyor.

Meteorologlar, yarın hava sıcaklıklarında hafif bir artış beklerken, Cuma günü yüksek kesimlerde kar şehirlerde ise karla karışık yağmur nedeniyle havanın yumuşamasını bekliyor. Cumartesi günü yağmur yağışları yerini ülke genelinde kar yağışına bırakacak.