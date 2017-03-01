



Dün akşam Üsküp'te gerçekleşen protesto'da A1On gazetecilerine yapılan fiziki saldırıya siyasi partiler ve gazeteciler tarafından büyük tepki gösterildi.

VMRO-DPMNE bugün yaptığı yazılı açıklamada saldırıyı kınayarak yetkili kurumların olayı gün yüzüne çıkarmalarını ve saldırganları tespit ederek cezalandırmalarını istedi. Açıklamada ayrıca medya mensuplarının olay yeri haber aktarmaları sırasında saldırıya uğramalarının demokrasiye aykırı olduğu da belirtildi.

SDSM de saldırıyı kınayarak, linç çağrılarının, nefret söylemlerinin, her türlü saldırıların bir an önce durması gerektiği ifade edildi. Açıklamada vatandaşlara sakin olmaları konusunda çağrı yapıldı.

Saldırıya tepki gösterenler arasında Makedonya Gazeteciler Birliği, Medya Çalışanları ve Gazeteciler Sendikası, Medyalarda Ahlak Konseyi gibi kurumlar da yer alıyor.