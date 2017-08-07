Yaz tatillerinin başlamasıyla birlikte Makedonya’daki araç trafiği de yoğunlaştı.

Makedonya Motorlu Taşıtlar Birliğinin (AMSM) bu sabahki açıklamasına göre sınır kapıların bekleme süresi 15 dakikadan 30 dakikaya kadar çıkıyor. Bu bekleme süresi sınırın sadece Makedonya tarafını kapsıyor.

Bogoroditsa sınır kapısından Gevgeli’ye bağlanan 5 kilometrelik yolda, Köprülü (Veles) – Gradsko ve Gradsko – Köprülü (Veles) A1 otoyolunda, A2 otoyolunun Kırçova-Ohri bölümünde çalışmaların devam ettiği açıklandı. Bunun yanında birçok yolda daha yenileme çalışmaları sürüyor.

Ülke genelinde devam eden yol çalışmaları nedeniyle AMSM şoförleri dikkatli olmaya davet ediyor.