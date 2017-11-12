



Başkent Üsküp’ün Aerodrom semtinde bu akşam saat 18 sularında bir kafede bulunan genç futbolcu M.Y. silahlı saldırıya uğradı.

Saldırı sonrasında hastaneye kaldırılan gencin hayati belirtilerinin bulunmadığı öğrenildi.

Hastane tarafından yapılan açıklamada doktorların hayati belirtileri olmayan gence müdahale etmeye çalıştıkları fakat gencin hayata gözlerini yumduğu ifade edildi.