Kişisel Verilerin Korunması Müdürlüğü, bugün 28 Ocak Dünya Kişisel Verilerin Güvenliği Günü vesilesiyle bir etkinlik düzenledi.

Toplantıda, Avrupalı yetkililer ve ilgili kurumların temsilcilerinin yanı sıra Müdür Yardımcısı Sead Sadikoski de yer aldı.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan kurum müdürü Goran Traykovski, Makedonya’nın kişisel verilerin korunması açısından güvenli bir ülke olduğunu söyledi.

Dünya genelinde Wikileaks örneğinde olduğu gibi her gün Google, Facebook ve Twitter gibi sitelerle “savaş” içerisinde olduklarını kaydeden Traykovski, “Mahremiyet, temel insan haklarından biridir ve beraberinde getiriyor. Buradaki en önemli nokta önlem alınması. Biz vatandaşlara ancak önlem alınması noktasında yardımcı olabiliriz çünkü ne biz ne de dünyadaki hiçbir kurum kişisel verilerin korunması noktasında yüzde yüzlük bir güvenlik sağlayamaz” ifadelerini kullandı.

Makedonya halkının son dönemlerde kişisel verilerin güvenliği konusunda daha bilinçli bir hale geldiğini söyleyen Traykovski, geçen yıl müdürlüğe 359 başvuruda bulunduğunu, bunların %80’inin açılan sahte hesaplar, geri kalan kısmın ise mevcut hesapların ele geçirilmesi olduğunu sözlerine ekledi.

Halk Avukatı İcet Memeti, halkta kişisel verilerin güvenliği hakkında bilincin artması gerektiğini söylerken, ilgili kurumların da halkın anayasal hakları hakkında bilgi vermesinin önemli olduğuna değindi.