Birkaç gündür bunaltıcı sıcakların yaşandığı Makedonya’da meteorologların tahminlerine göre bugün güneşli bir hava hakim olacak. Hava sıcaklıklarının 41 dereceye kadar çıkması beklenirken, UV endeksi 9 olacak.
Başkent Üsküp’te güneşli havayla birlikte en yüksek sıcaklık 38 derece olacak.
Sıcaklıkların yarın da bir-iki derece artması beklenirken, Perşembe ve Cuma günleri 5 ila 7 derece arasında azalacak.
Meteorologlar, Cumartesi ve Pazar günlerinde gök gürültülü sağanak yağış tahmininde bulundu.
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