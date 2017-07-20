Birkaç gündür bunaltıcı sıcakların yaşandığı Makedonya’da meteorologların tahminlerine göre bugün güneşli bir hava hakim olacak. Hava sıcaklıklarının 41 dereceye kadar çıkması beklenirken, UV endeksi 9 olacak.

Başkent Üsküp’te güneşli havayla birlikte en yüksek sıcaklık 38 derece olacak.

Sıcaklıkların yarın da bir-iki derece artması beklenirken, Perşembe ve Cuma günleri 5 ila 7 derece arasında azalacak.

Meteorologlar, Cumartesi ve Pazar günlerinde gök gürültülü sağanak yağış tahmininde bulundu.