Birkaç haftadır bunaltıcı sıcakların etkili olduğu Makedonya’da hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor.
Meteoroloji İdaresinin verilerine göre bugün öğleden önce ülke genelinde parçalı bulutlu bir havanın hakim olması beklenirken, gece geç saatlerde özellikle doğu kesimlerde yağmur yağacağı tahmin ediliyor. En yüksek sıcaklıklar ülke genelinde 35 dereceye çıkacak.
Doğu ve güney bölgelerinde yarından itibaren gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, ülke genelinde sıcaklıklar düşmeye devam edecek. Pazartesi günü en yüksek sıcaklıkların 30 derecenin altına düşeceği tahmin ediliyor.
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