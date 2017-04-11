Dün bol güneşli bir güne şahit olan Makedonya’da, bugün de güneşli ve sıcak hava etkili olacak.
Meteoroloji İdaresinin verilerine göre güneşli ve yer yer bulutlu bir hava beklenirken, en yüksek sıcaklıklar 18 ile 25 derece arasında değişecek. Dağlık kesimlerde yağmur olasılığı da yüksek.
Başkent Üsküp’te en yüksek sıcaklık 22 dereceye kadar çıkacak.
Önümüzdeki günlerde parçalı bulutlu havanın hakim olması bekleniyor. Buna rağmen sıcaklıklarda ciddi düşüşler olmayacağı öngörülüyor. Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri parçalı bulutlu bir havanın yanında en yüksek sıcaklıklar sırasıyla 22, 24 ve 25 derece olarak tahmin ediliyor.
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