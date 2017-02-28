Makedonya genelinde bugün havanın güneşli ve yer yer parçalı bulutlu lması bekleniyor. Batı kesimlerinde öğleden sonra bulutların aratacağı tahmin edilirken, ülke çapında sıcaklıklar 11 ile 19 derece arasında değişecek.

Üsküp’te de güneşli bir hava tahmin edilirken, en yüksek sıcaklık 18 dereceyi görecek.

Meteoroloji İdaresinin verilerine göre yarın ise yağmurlu bir hava bizi bekliyor. Özellikle batı kesimlerde metrekare başına 15 litre yağış beklenirken, öğleden sonra yağışların Vardar nehri çevresine yayılması tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında da 3 ila 5 derecelik bir düşüş öngörülüyor.

Perşembe ve Cuma günleri ise güneşli ve parçalı bulutlu bir hava tahmininde bulunan meteorologlar, sıcaklıkların da yükselmesini bekliyor.