Mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları bu hafta içerisinde Makedonya’da kendini hissettirecek.

Meteoroloji İdaresinin verilerine göre bugün ülke genelinde güneşli ve sıcak bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 36 dereceye kadar yükselecek. Başkent Üsküp’te en yüksek sıcaklık 33 derece olacak. Akşam saatlerinde Batı kesimlerde hafif yağmur yağışı beklentisi var.

Tahminlere göre yarın ve Cumartesi günü de sıcak hava dalgası etkisini sürdürecek. Cuma günü en yüksek sıcaklıkların 37, Cumartesi ise 39 derece olması bekleniyor. Pazar günü 36 dereceye düşecek olan sıcaklıklarla birlikte akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.

Yağışlı havanın önümüzdeki hafta başında da devam etmesi meteorologların beklentileri arasında.