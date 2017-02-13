Sevgililer günü adın altında Üsküp başta olmak üzere diğer şehirler ve internet üzerinden yapılan indirimler dikkat çekiyor.

%30’un altında olmayan indirimler, bazı mağazalarda %70’lere kadar ulaşıyor. Ancak vatandaşlar, indirimlerin ne kadar gerçekçi olduğu konusun şüpheli.

Yine de Üsküp’teki alışveriş merkezlerinde son günlerde kalabalığın artış gösterdiği göz önüne alınırsa, “indirimli” fiyatların müşteri çektiği görülüyor.

Yarından beklentileri büyük olan çiçekçilerde de hareketlilik görülüyor. En çok aranan çiçek olan gül, 100 denardan başlayan fiyatlarla satılıyor. Restoran ve kafeler de yarın için aldıkları rezervasyonlarda artış olduğunu belirtiyor.