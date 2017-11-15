



‘Johns Hopkins’ Üniversitesi Profesörü ve Balkan Uzmanı Daniel Serwer, Makedonya Enformasyon Ajansı’na Makedonya ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Serwer, 2018 yılında isim sorununun çözümü ihtimalinin yüksek olduğunu ve böylelikle Mkaedonya’nın NATO’ya üyelik engelinin kalkacağını ifade ederken, Makedonya’nın önümüzdeki yıl NATO’ya girebileceğini ve AB ile müzakerelere başlayabileceğini söyledi.

Serwer açıklamasında, “2018 yılında NATO’ya girişi sağlayabilecek çözüm beklenebilir. Bunu 1995 yılından bu yana her yıl söyleyebilirdim fakat şu anda oluşturulan şartlar bu çözümün gerçekleşmesinin mümkün olduğunu gösteriyor” dedi.

Başbakan Zaev’in Rusya baskısı ile ilgili yaptığı açıklamayı da değerlendiren Serwer, “Yunanistan’a baskı, anti NATO siyasetçilerin maddi desteklenmesi, kiralanmış protestocular, Rusya Televizyonu ve Sputnik’in propagandaları, silahlı tahrikler, darbe ve suikast gibi hareketlerin olma ihtimali var. En iyisi en kötü senaryoya hazır olmanız” ifadelerini kullandı.

opkinHo