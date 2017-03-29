



Uluslararası Balkan Üniversitesi bugün '15 Temmuz ve Yeni Türkiye' konulu panel düzenledi. Panele konuşmacı olarak Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Başdanışmanı Mustafa Şen katıldı.

Panele ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, Kültür Bakanlığı Müsteşarı Behicuddin Şehabi, Uluslararası Balkan Üniversitesi Rektörü İsmail Kocayusufoğlu ve çok sayıda katılımcı yer aldı.

Panelin açılışında konuşan Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, "Maalesef Türkiye 15 Temmuz gecesi çok hain bir saldırıyla karlı karşıya kaldı. O saldırı esnasında bizle sabahın ışıklarına kadar sokaktaydık. Neler yalandığını gördük." dedi.



Panelde ise Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Başdanışmanı Mustafa Şen 15 Temmuz gecesi Türkiye'de yaşananları ve yeni sonrasında yeni Türkiye'yi neler beklediği konusunda konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Başdanışmanı Mustafa Şen, yaptığı açıklamada "Türkiye dışına çıktım ama yabancı yere gitmiş gibi hissetmedim kendimi. O kadar yakın o kadar sıcak ki buranın insanı Türkiye ve Balkanlar bana sorarsanız tek coğrafya. İnsanlar farklı gözükebilir dinler, diller, ülkeler farklı gözükebilir ama bence kalpler, gönüller, vicdanlar aynı. Buradaki devletlerin hepsi bizim kardeş devletlerimiz" dedi.

