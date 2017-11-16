



Selanik Belediye Başkanı yanis Butaris bugün Makedonya’nın başkenti Üsküp’te resmi ziyaret gerçekleştiriyor. Butaris Üsküp ziyareti kapsamında Üsküp Şehir Belediye Başkanı Petre Şilegov ile bir araya gelecek.

Selanik Belediye Başkanı Butaris’in gün içerisinde Başbakan Zoran Zaev, Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov ve Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov ile bir araya gelmesi bekleniyor. Ayrıca BDİ Lideri Ali Ahmeti ile de görüşme planlanıyor.

Yunan gazetesi “Katimerini”ye yaptığı açıklamada Butaris, bu ziyaretinin isim sorunu ile alakalı olmadığını sadece iki şehir arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi konusunun masaya yatırılacağını ifade etti.