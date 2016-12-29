



Struga Belediye başkanı Ziyadin Sela, dün görevinden istifa etti.Yerine geçecek isim ise hemen belli oldu. Önümüzdeki dönemde Struga belediye Başkanlık görevini Mustafa Zabzun yürütecek.

11 Aralık erken genel seçimlerinde milletvekili seçilmesi nedeniyle Sela Belediye Başkanı görevinden ayrıldı. Belediye Meclis toplantısında tüm Meclis üyelerine teşekkür eden Sela, göreve getirilen diğer ismi de açıkladı.

Sela yaptığı konuşmada, "Bugünden sonra Struga'nun yeni belediye başkanı var. Kanunen eni belediye başkanı ben milletvekili seçildiğim için benim yerime geçecek. İşbirliğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Bazen tartışmalarımız oldu. Fakat hiç bir zaman kötü durumlara düşmedik. Verdiğimiz kararlar her zaman vatandaşların lehine kararlardı." şeklinde konuştu.

Ziyadin Sela, 2013 yılında PDŞ partisinden Struga Belediye Başkanlığına seçilmişti. Fakat daha sonra partiden istifa ederken yeni parti kuurdu ve partinin başına geçti. Sela, "PDŞ'de Reform Hareketi" adlı parti ile siyasi hayatına devam ediyor.