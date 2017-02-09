



Hükümet geçen yıl 6 Ağustos tarihinde Üsküp yakınlarındaki Hasanbeg ve Staykovci bölgesinde meydana gelen sel felaketinde evleri harabeye dönen ailelere öğrenci yurtlarında kalmaları için 1 Nisan tarihine kadar ek süre tanıdı.

Hükümet 6 Ağustos sel felaketinin ardından yaklaşık 150 sel mağduruna evleri onarılıncaya kadar öğrenci yurtlarında kalma imkanı sunmuştu.

Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı İbrahim İbrahimi, evlerin onarımına başlamayan vatandaşlar için öğrenci yurtlarında kalma süresi 1 Nisan'a kadar uzatıldığını ve bu süre zarfında devlet tarafından temin edilecek maddi destekle evlerini onarmaları gerektiğini belirtti.