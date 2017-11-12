



NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in daveti üzerine Makedonya Savunma Bakanı Radmila Şekerinska, Brüskel’de düzenlenecek Savunma Bakanları toplantısına katılacak.

Toplantıya Afganistan barış operasyonuna katkı sağlayan ülkelerin de savunma bakanları katılacak.

Brüksel ziyareti kapsamında Şekerinska’nın NATO Genel Sekreter Yardımcıları Heinrich Brauss ve Alejandro Alvargonzález ile bir araya geleceği öğrenildi.