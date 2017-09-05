



15 Ekimde yapılacak olan yerel seçimler yaklaşırken siyasi partilerin belediye başkan adayları da yavaş yavaş belli oluyor. Sosyal Demokratlar Birliği’nin (SDSM) Üsküp Şehir Belediye Başkan adayı Petre Şilegov oldu.

SDSM, Üsküp’te ve Makedonya’nın diğer belediyelerindeki belediye başkan adaylarını da açıkladı.

Sosyal Demokratlar Birliği’nin Plasnica Belediye Başkan adaylığına ise Şpresim Ayroskİ’yi gösterdi.