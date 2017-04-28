



Sosyal Demokratlar Birliği tarafından yazılı açıklamada farklılık gözetmeksizin tüm vatandaşlara soğukkanlı olmaları çağrısı yapıldı.

Açıklamada, "Rejim demokrasi sürecini engelleyemez. Meclisteki çoğunluk halkın iradesini adil ve demokratik Makedonya için yerine getirecek" ifadeleri yer alıyor.

SDSM vatandaşlara sakin olmaları şiddet içeren senaryo ve provokasyonlara gelmemeleri çağrısında bulundu.

SDSM tarafından yapılan yazılı açıklamada ayıca, "Tansiyonun düşürülmesi için herkesin çabasına ihtiyaç var. Bu şekilde Makedonya'daki demokrasi gelişebilir. Mecliste halkın temsilcilerine şiddet uygulayan tüm şahıslar yargı önünde hesap verecekler" denildi.

Açıklamada ayrıca önümüzdeki süreçte de çoğunluğun iradesinin yerine getirmek için çalışmalarını sürdürecekleri ifade edildi.